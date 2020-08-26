Итоги 26 августа: Закрытие границ, новый глава Укрзализныци и карантин до ноября

Кабмин продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года. Правительство закрывает границы для иностранных граждан. Новым главой "Укрзализныци" правительство назначило Владимира Жмака. Бюджетникам повысили должностные оклады. Всемирный экономический форум в Давосе перенесли. Такими были главные новости среды, 26 августа, в Украине и мире.

Карантин до ноября

Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября.

Украина снова закрывает границу

Принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

Соответствующие решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Ужесточение карантина

Кабинет министров поддержал ужесточение карантина в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Теперь в регионах зеленой зоны запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95).

Бюджетникам повысили должностные оклады

Сегодня, 26 августа, на заседании правительства было принято решение повысить должностные оклады работников бюджетной сферы.