Итоги 26 августа: Закрытие границ, новый глава Укрзализныци и карантин до ноября

Карантин до ноября
Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября.
Украина снова закрывает границу
Принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Соответствующие решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.
Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.
Ужесточение карантина
Кабинет министров поддержал ужесточение карантина в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Теперь в регионах зеленой зоны запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95).
Бюджетникам повысили должностные оклады
Сегодня, 26 августа, на заседании правительства было принято решение повысить должностные оклады работников бюджетной сферы.
Соответствующие решение принято в связи повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.
Документ предусматривает повышение должностного оклада (тарифной сетке) работника 1-го тарифного разряда определяется в размере 2 225 гривен, 2-го разряда - 2 425 гривен, 3-го - 2 626 гривен, 4-го - 2 826 гривен, 5-го - 3 026 гривен.
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