"Мне не стыдно": Главный санврач рассказал, чем помог Украине жесткий карантин

Благодаря жесткому карантину в Украине, который был весной, удалось спасти множество жизней. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
По его словам, сейчас медицинская система в Украине может предоставить помощь всем инфицированным коронавирусом, которые в ней нуждаются.
"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.
Ляшко добавил, что ему никогда не будет стыдно за карантинные ограничения, введенные в марте.
"Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - сказал главный санврач.
12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
В Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
По состоянию на утро 10 сентября в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 3 023. Только за минувшие сутки от осложнений болезни умерли 44 человека. Сутками ранее - 45 больных.