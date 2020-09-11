"Мне не стыдно": Главный санврач рассказал, чем помог Украине жесткий карантин

Главный санврач Олег Ляшко подчеркнул, что нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте.

Благодаря жесткому карантину в Украине, который был весной, удалось спасти множество жизней. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас медицинская система в Украине может предоставить помощь всем инфицированным коронавирусом, которые в ней нуждаются.

"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

Ляшко добавил, что ему никогда не будет стыдно за карантинные ограничения, введенные в марте.

"Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - сказал главный санврач.