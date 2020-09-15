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Голубовская: Коронавирус и грипп не одно и то же

Голубовская: Коронавирус и грипп не одно и то же
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter
У гриппа и COVID-19 нет ничего общего, так как грипп никогда не создавал коллапс системы здравоохранения в развитых странах. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Прежде всего я хочу сказать, что все COVID-диссиденты заканчиваются ровно на пороге отделения реанимации, вот там ни одного диссидента нет...

Как бы кто не относился к этому, к этой болезни, но наверное все чувствуют и видят какое напряжение систем здравоохранения оно вызвало.

Оно же не просто так.

Это заболевание часто связывают з гриппом, против чего я категорически выступаю, ничего общего с гриппом абсолютно нет.

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Каждый год у нас эпидемии, да бывают тяжелые, пандемические годы 2009-2010, 2015-2016.

Но никогда в жизни мы с вами не были в такой ситуации на грани коллапса систем здравоохранения причем развитых стран", - отмечает она.

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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