Голубовская: Коронавирус и грипп не одно и то же

"Прежде всего я хочу сказать, что все COVID-диссиденты заканчиваются ровно на пороге отделения реанимации, вот там ни одного диссидента нет...
Как бы кто не относился к этому, к этой болезни, но наверное все чувствуют и видят какое напряжение систем здравоохранения оно вызвало.
Оно же не просто так.
Это заболевание часто связывают з гриппом, против чего я категорически выступаю, ничего общего с гриппом абсолютно нет.
Каждый год у нас эпидемии, да бывают тяжелые, пандемические годы 2009-2010, 2015-2016.
Но никогда в жизни мы с вами не были в такой ситуации на грани коллапса систем здравоохранения причем развитых стран", - отмечает она.