Лечение COVID-19 повлекло необратимые последствия и инвалидность: врачи ищут объяснение

Осложнения от коронавируса остаются с человеком даже после выздоровления. Такой же случай произошел с 45-летним пациентом из Британии, который лишился слуха из-за Covid-19.
Об этом сообщили ВВС.
Британские врачи утверждают, что это первый подобный случай, связанный с пандемией коронавируса.
В редких случаях внезапная потеря слуха может быть следствием других вирусных инфекций, например гриппа.
Эксперты медики заявили, что стероидные препараты из журнала BMJ Case Reports могут помочь избежать этого вреда, если их принять достаточно рано.
Переливание крови
Пациент, страдающий астмой, был госпитализирован в лондонскую больницу с симптомами Covid-19 и переведен в реанимацию после того, как ему было трудно дышать.
Анализы подтвердили, что у него коронавирус, и ему поставили аппарат ИВЛ.
Ему также потребовались различные лекарства и переливание крови, прежде чем он начал поправляться и через 30 дней отключился от аппарата ИВЛ.
Но через неделю после того, как дыхательная трубка была удалена и он вышел из реанимации, он заметил шум в ушах (звон или жужжание), за которым последовала внезапная потеря слуха в его левом ухе.
Тест слуха показал, что потеря слуха была связана с повреждением слухового нерва, среднего уха или обоих, а не с воспалением или закупоркой слухового прохода.
Врачи не смогли найти никаких объяснений его проблеме со слухом, кроме недавней болезни Covid-19.
Ему дали стероидные таблетки и уколы в ухо, что немного помогло, но у него необратимая потеря слуха.
Стоит напомнить, что медики зафиксировали первую смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.
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