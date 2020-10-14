Лечение COVID-19 повлекло необратимые последствия и инвалидность: врачи ищут объяснение

Ему дали стероидные таблетки и уколы в ухо, что немного помогло, но у него необратимая потеря слуха.

Стоит напомнить, что медики зафиксировали первую смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.

Читайте также в материале "Телеграф": Появился новый штамм COVID-19 более стойкий, чем был в начале пандемии.

Также сообщалось, что обострение ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине может повлечь за собой нехватку ПЦР-тестов и существенный рост цен на тестирование.