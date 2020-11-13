Перед карантином выходного дня в Украине выпустили жесткий ролик про коронавирус

Ежедневно в стране фиксируются тысячи новых случаев заболевания. Так, по состоянию на утро 13 ноября в Украине было зафиксировано 11 787 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд для страны.

Чтобы украинцы в очередной раз поняли, что ситуация с Covid-19 в Украине приближается к критической, МОЗ выпустил жесткий ролик, в котором показал трагические последствия безответственного отношения людей в условиях пандемии.

"Повлиять на распространение коронавируса может каждый из нас. Нужно только соблюдать установленные в стране противоэпидемических правил и карантина", - пишет МОЗ в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Ранее "Телеграф" писал, что очередные антирекорды по заболеваемости побили сразу восемь украинских областей.

Владимиру Зеленскому, который недавно подцепил коронавирусную инфекцию и сейчас лечится в "Феофании", припомнили в сети его обещание не лечить чиновников в дорогих палатах. Напомним, что за сутки пребывания в медучреждении президента государство платит почти 3 миллиона гривен.