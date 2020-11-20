Арахамия отправился на самоизоляцию после теста на COVID-19

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук изданию "Сегодня".

"У Давида Арахамии один тест был положительным, второй - отрицательный, сейчас ждем результаты третьего. Результаты ожидаются завтра", - сообщила Юлия Палийчук.

Политик сейчас находится на самоизоляции в ожидании третьего результата на коронавирус.

Как сообщалось ранее, 9 ноября об инфицировании коронавирусом сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак.

11 ноября о болезни сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

А уже 12 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест 14 ноября.