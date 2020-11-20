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Арахамия отправился на самоизоляцию после теста на COVID-19

Арахамия отправился на самоизоляцию после теста на COVID-19
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук изданию "Сегодня".

"У Давида Арахамии один тест был положительным, второй - отрицательный, сейчас ждем результаты третьего. Результаты ожидаются завтра", - сообщила Юлия Палийчук.

Политик сейчас находится на самоизоляции в ожидании третьего результата на коронавирус.

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Как сообщалось ранее, 9 ноября об инфицировании коронавирусом сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак

11 ноября о болезни сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

А уже 12 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил и его первый заместитель Руслан Стефанчук

Глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест 14 ноября.

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Все по теме:

Коронавирус, Слуга народа, Давид Арахамия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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