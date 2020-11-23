Степанов назвал регионы Украины, где наибольшие проблемы с кислородом в больницах

В то время как коронавирус продолжает "косить" украинцев в стране наблюдается острая нехватка кисородных концентраторов.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, во время своего брифинга.

По его словам, сейчас в медучреждениях количесто коек, которые обеспечены кислородом или централизовано, либо за счет кислородных концентраторов составляет 25 996.

На данный момент свободными являются 12 168 таких мест.

В то же время есть регионы, в которых существуют проблемы с количеством кроватей с "кислородом".

Среди таких регионов:

Киев,

Киевская обл.

Харьковская обл.

Таким образом Минздрав вместе с местными органами власти осуществляет оперативные меры по обеспечению коек кислородом.

Стоит напомнить, что ранее 15 ноября, одна из пациенток житомирской больницы жаловалась на нехватку кислорода для пациентов в реанимации. На следующий день женщины не стало.

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