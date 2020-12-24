Зеленский, Вакула, Янык и не только: названы необычные имена, которые давали украинцам в 2020 году

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на данные с января по ноябрь предоставленные Министерством юстиции Украины.
Таким образом в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как:
Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как:
Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.
По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени:
Не "пасли задних" и родители мальчиков.
Среди малышей есть такие, кто носит имя:
Стоит напомнить, что 23 декабря, в Петриковке (Днепропетровская область) ребенок подавился шоколадкой и умер.