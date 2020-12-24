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Зеленский, Вакула, Янык и не только: названы необычные имена, которые давали украинцам в 2020 году

Зеленский, Вакула, Янык и не только: названы необычные имена, которые давали украинцам в 2020 году
22:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на данные с января по ноябрь предоставленные Министерством юстиции Украины.

Таким образом в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как:

  • Анна,
  • Анастасия,
  • Антонина,
  • Богдана,
  • Валерия,
  • Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как:

  • Артем,
  • Андрей,
  • Богдан,
  • Владислав,
  • Владимир,
  • Данил,
  • Дмитрий.

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.

По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени:

  • Луна,
  • Империя,
  • Золушка,
  • Хрусталина,
  • Квитка,
  • Шанель,
  • Нева.

Не "пасли задних" и родители мальчиков.

Среди малышей есть такие, кто носит имя:

  • Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области),
  • Янык,
  • Вакула,
  • Лимон,
  • Киев,
  • Князь,
  • Принц,
  • Парижан.

Стоит напомнить, что 23 декабря, в Петриковке (Днепропетровская область) ребенок подавился шоколадкой и умер.

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Все по теме:

Украина, Дети, Имена.

Автор:

Телеграф
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