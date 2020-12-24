Зеленский, Вакула, Янык и не только: названы необычные имена, которые давали украинцам в 2020 году

Зеленский и Золушка – такими именами украинцы называли своих детей в 2020 году.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на данные с января по ноябрь предоставленные Министерством юстиции Украины.

Таким образом в статистике среди обычных женских имен лидируют такие как:

Анна,

Анастасия,

Антонина,

Богдана,

Валерия,

Виктория и еще более десятка самых распространенных.

Среди обыкновенных мужских имен украинцы чаще всего выбирали такие как:

Артем,

Андрей,

Богдан,

Владислав,

Владимир,

Данил,

Дмитрий.

Впрочем, вкусы на необычные детские имена в этом году оказались настолько разными, что детей называли и как сказочных героев, и как знаменитых людей.

По данным Минюста, среди новорожденных девочек есть теперь малышки по имени:

Луна,

Империя,

Золушка,

Хрусталина,

Квитка,

Шанель,

Нева.

Не "пасли задних" и родители мальчиков.

Среди малышей есть такие, кто носит имя:

Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области),

Янык,

Вакула,

Лимон,

Киев,

Князь,

Принц,

Парижан.

Стоит напомнить, что 23 декабря, в Петриковке (Днепропетровская область) ребенок подавился шоколадкой и умер.