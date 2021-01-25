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"Нужно просто перестать лечить": новое обращение Зеленского раздосадовало украинцев

"Нужно просто перестать лечить": новое обращение Зеленского раздосадовало украинцев
23:32 Пн, 25 Январь 2021 Телеграф Владимир Зеленский

Украинцы раскритиковали президента Владимира Зеленского за его видеообращение, которое он записал на первый день после окончания локдауна, 25 января.

Под соответствующим постом украинского лидера в Фейсбук разгорелась горячее обсуждение.

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Как известно, в своем обращении Зеленский расхвалил успехи локдауна, во время которого в Украине ежедневно регистрировалось больше выздоровевших, чем новых заболевших.

Также он заметил, что в европейских странах после праздников наблюдается рост заболеваемости, чего нельзя сказать об Украине.

В сети в большинстве своем с негодованием восприняли такие слова и заметили, как сильно сократились масштабы тестирования на COVID-19 среди украинцев, на что и можно списать всю положительную официальную статистику.

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"То есть сократили тестирование заболевших - победили вирус. Нужно просто перестать лечить...", "В вашу статистику уже никто не верит, увы!", "Что-то не видна очередь европейских и американских врачей к нам, чтобы опыт перенимать!", "Владимир, мы все видели Буковель, как вы переживали!", "Театральное вступление...", "В реальном измерении все чуть не так, как Вам мерещится", - пишут в комментариях.

Зеленский преувеличивает успехи Украины с локдауном и коронавирусом, считают в сети

Как сообщал "Телеграф", с 8 по 24 января 2021 года в Украине действовал локдаун, на время которого были введены ограничения, многие из которых встретили непонимание и недоумение общественности.

Зеленский же в самом начале локдауна разгневал сеть фото с Буковели. Помимо прочего, в Украине многие озадачены таким совпадением, что локдаун завершился четко в канун дня рождения президента.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Локдаун.
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