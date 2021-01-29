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Какой праздник 29 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

29 января - день, когда поклонялись веригам (цепям) Апостола Петра, который являлся одним из учеников Иисуса Христа; он также считается первым Папой Римским.

Название это связано с событием, описанным в Библии. Так, во время христианских гонений апостол Петр был арестован. По приказу правящего тогда царя Агриппы его посадили в темницу и заковали в цепи. Ночью к апостолу явился ангел и освободил Петра. Когда цепи были найдены христианами, их сохранили как свидетельство Чуда и священную реликвию.

Сейчас реликвия Апостола Петра хранится в Риме.

29 января отмечается День Петра

29 января было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. Именно поэтому, в этот день старались анализировать природные явления, приметы, чтобы предсказать погоду.

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Народные приметы 29 января

  • Если на дворе в этот день метет метель, значит, лето будет дождливым.

  • Если на Петра вьюга закружила - жди лета промозглого.

  • Если подул ветер с севера - погода испортится и ударят морозы.

  • Красный закат сулит мороз и солнце.

  • Если человек родился 29 января, то он будет хозяйственным. Чтобы защитить себя от злых сил, сглаза и порчи, он должен носить талисман с агатом.

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Что запрещено делать 29 января

  • Нельзя сплетничать, осуждать кого-либо и пустословить.

  • Не следует драться, даже стукать кого-то ради забавы.

  • Запрещено отказываться от угощений, особенно от хлеба, ибо погрузитесь в финансовую яму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 января украинцев ожидают похолодания и осадки в виде снега.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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