Итоги 4 февраля: штурм телеканала "НАШ", отмена штрафов для переселенцев и создание спецсуда в Украине

Четверг, 4 февраля, запомнится сразу несколькими событиями. "Телеграф" сделал подборку самых важных из них.

Протесты у здания канала "НАШ"

В четверг, 4 февраля, активисты устроили протесты у здания телеканала "НАШ". Вскоре протесты переросли в стычку между участниками, полицией и Нацгвардией, в результате чего были задержаны четверо активистов. Вскоре стало известно, что один из них угрожал сброситься со второго этажа отделения полиции, куда отвезли задержанных.

Новый суд

4 февраля стало известно, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о создании специального финансового суда. Задачей нового органа станет урегулирование споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемных неработающих кредитов (NPL).

Без пени, штрафов и коллекторов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает переселенцев с оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма от пени и штрафов по денежным обязательствам, а также от передачи данных по денежным обязательствам коллекторам.

Также суд поставил точку в споре рэпера Сереги и его бывшей жены из-за детей - сыновья остаются с отцом.

Кроме того, в четверг, 4 февраля, от рака легких умер 33-летний цимбалист, финалист седьмого сезона шоу "Україна має талант" Петр Сказкив.

Помимо этого, стало известно, какая песня Go A представит Украину на Евровидении в 2021 году.