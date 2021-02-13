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Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля

Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля

Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.

Об этом можно судить изданных, опубликованных министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

При этом за сутки заразились 330 детей и 226 медработников.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1889 человек;

Умерли - 111;

Выздоровели - 6144;

Количество тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

За все время пандемии в Украине

  Заболели - 1268049 человек;

  Выздоровели - 1112299 человек;

Умерли - 24 285;

 Количество ПЦР-тестов - 6525209.

Как сообщал "Телеграф", на утро четверга, 11 февраля, в Украине насчитывалось уже больше 24 тысяч умерших от коронавируса.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Статистика, 13 февраля, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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