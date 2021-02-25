Украина может использовать арабскую вакцину от коронавируса, когда ее разработают

Украина планирует использовать вакцину от коронавируса Covid-19 производства Объединённых Арабских Эмиратов после того, как ее разработают и сертифицируют.

Как заявил в интервью BitukMedia заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, об этом договорились наследственный принц эмирата Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заид Аль Нагаян и президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита главы Украинского государства в ОАЭ 14-16 февраля.

"Не могу раскрывать всех нюансов, но, безусловно, есть договоренность о том, что когда такая вакцина (производства ОАЭ – ред.) пройдет все необходимые клинические испытания и получит разрешение на использование, она также может использоваться в Украине", - сказал Жовква.

По его словам, теме вакцин была посвящена отдельная встреча в эмирате Дубай.

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"По результатам переговоров было договорено, что между нашим Министерством здравоохранения и соответствующей структурой Дубая будет создана рабочая группа, которая будет изучать тактику борьбы с ковидом в эмирате Дубай. Будет обсуждаться решение, как транспортировать вакцину. Все необходимые условия должны быть созданы заранее", - сказал замглавы ОПУ.

Жовква также сообщил о поручении, согласно которому на следующей неделе соответствующие специалисты между собой встретятся и продолжат работу

Он также рассказал, что Зеленский посещал одну из арабских технологических компаний, которая как раз работает над этим вопросом.

"Мы видели, как работают люди в лабораториях и насколько эта вакцина скоро начнет работать", - сказал замглавы Офиса президента.

Как сообщалось, 24 февраля в Украине, наконец, началась вакцинация населения. Так первым человеком, который привился в Украине, стал врач-реаниматолог из города Черкассы - Горенко Евгений.