Пресс-служба Зеленского странно похвасталась его вакцинацией: в сети указали на ляп

В Офисе президента Украины опубликовали большую новость, посвященную вакцинации от коронавируса COVID-19 президента Владимира Зеленского во время поездки в зону ООС в Луганской области.

К новости, опубликованной на сайте президента, также прикреплена фотогалерея с 25 фотоснимками из поездки.

Вместе с тем, пользователи соцсетей обращают внимание, что ни на одной из этих фотографий не запечатлена процедура самой вакцинации, которой посвящена новость.

При этом сам Зеленский ранее во вторник в своих аккаунтах в соцсетях Twitter и Instagram фото, когда ему делают прививку от коронавируса, публиковал.

На единственном же фото в новости запечатлено возложение цветов Зеленским к памятному знаку в честь погибших на Донбассе медиков, о чем в новости упоминается в последнем абзаце.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.