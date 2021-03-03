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Среда, 03.03.2021
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Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании

Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Michael Dantas (AFP)

Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 "Covishield", используемой для вакцинации в Украине, и "Oxford-AstraZeneca AZD1222", являются идентичными.

Об этом заявила в своем аккаунте в Twitter в среду, 3 марта, посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс (Melinda Simmons).

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"Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии", - написала британский дипломат.

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Она также подчеркнула: "Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неверно".

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Вакцина, Посол, Коронавирус, Мелинда Симмонс, Covid-19, CoviShield, Oxford-AstraZeneca.
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