Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании

Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 "Covishield", используемой для вакцинации в Украине, и "Oxford-AstraZeneca AZD1222", являются идентичными.

Об этом заявила в своем аккаунте в Twitter в среду, 3 марта, посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс (Melinda Simmons).

"Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии", - написала британский дипломат.

Она также подчеркнула: "Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неверно".

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.