Зеленский задумал привлечь полицейских к проведению вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по случаю небольшого количества желающих прививаться, предложил привлечь к кампании вакцинации от коронавируса в Украине полицейских, дабы минимизировать случаи дезинформации об инъекциях от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекции является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных", - заверил Зеленский.

По словам главы государства, у украинцев должно появиться больше возможностей получить первые дозы вакцины, "особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса".

Во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов, например, предложил более тесно сотрудничать с председателями ОГА.

А министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство уже подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут украинцам принять участие в проведении вакцинации.

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 9 марта, в Украине зафиксировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.