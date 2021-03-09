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Вторник, 09.03.2021
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Украинский нардеп привился от коронавируса и взбудоражил сеть голым торсом (фото)

Украинский нардеп привился от коронавируса и взбудоражил сеть голым торсом (фото)
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф

Народный депутат Украины от фракции "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко во вторник, 9 марта, сделал прививку от коронавируса Covid-19 индийской вакциной "Covishield".

Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования", - написал он.

Нардеп также опубликовал свою фотографию с оголенным торсом во время вакцинации.

Гончаренко_привика

В своем Telegram-канале Гончаренко пояснил, почему он делал прививку, оголившись выше пояса.

Так, по его словам, в кофте, в которой он пришел на вакцинацию невозможно закатать рукав до плеча, поэтому он ее снял.

Гончаренко также рассказал о своих ощущениях после вакцинации.

Так, спустя 40 минут после прививки он заявил, что чувствует себя отлично.

Таким образом, Гончаренко стал первым в Украине официально привившимся от коронавируса народным депутатом.

Вместе  с тем, в конце 2020 года политик Михаил Бродский сообщил, что в  Украине приземлился чартерный рейс, на борту которого находилась партия вакцины от коронавируса Pfizer для вакцинации нескольких депутатов и чиновников, среди которых  глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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Также примечательно, что ранее лидер "Європейської солідарності", в которой состоит Гончаренко, нардеп Петр Порошенко жестко раскритиковал качество индийской вакцины.

Как сообщалось, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что сделал прививку от коронавируса  индийской вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). В подтверждение своих слов Зеленский опубликовал фотографию из медкабинета, где он сидит на кушетке с оголенным торсом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Вакцина, Нардеп, Прививка, Коронавирус, Алексей Гончаренко, Covid-19, CoviShield.
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