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Четверг, 18.03.2021
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Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса

Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
19:53 Сегодня Телеграф

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко объяснил, по какой причине наблюдается очередной резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине, где на утро четверга, 18 марта, медики насчитали 15 053 новых случаев заболевания коронавирусом. При том, что суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд.

Свою точку зрения медик изложил на странице в Facebook.

В прошлом году в это время уже был локдаун. Невозможно было добраться на работу, не было палочек и среды для ПЦР. На всю больницу 30 респираторов, 30 пар очков, чуть больше халатов из спанбонда. Респираторы мы не выкидывали, сушили, кварцевали и откладывали на черный день. Тогда массового инфbцирования удалось избежать.

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В мае многие уже активно кричали, что мол их обманули, эпидемия выдумка, ведь никто ж особо не умер. Потом мы все пр*срали за лето, за что заплатили осенью. А чуть позже пр*срали зимой и пришло время платить за лыжи, праздники и тд. Чудо не произойдет. Локдаун введенный сейчас будет иметь результат только через 2-3 недели.

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Из позитивного в больницах стало больше кислорода, но и пациентов больше. Чего больше не стало, так это медиков. Человеческий ресурс не купишь на китайской фабрике - это вам не концентраторы. Все будет хорошо, волна пойдет на спад, мы вновь все пр*срем и осенью начнем с начала).

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Поэтому носите маски, там где это необходимо, избегайте массового скопления людей и пересмотрите взгляды на вакцинацию. И наберитесь терпения и мужества, будет тяжко, но нам ведь не в первой?). Мы нация, которая не ищет легких путей.

Как сообщал "Телеграф", ранее Черненко развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Карантин, Пандемия, Прогнозы, Коронавирус, Covid-19.
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