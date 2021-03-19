Украина ужесточит въезд в страну: Степанов выступил с предупреждением

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине, где на утро пятницы, 19 марта, установлен новый антирекорд по количеству новых больных за сутки, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ужесточит условия для въезда в страну.

Об этом Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По его словам, будет введено правило – въезд будет возможен при наличии негативного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до даты пересечения украинской границы.

"Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают... Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте (сделанном, - Авт.) за 48 часов", - заявил Степанов.

Как сообщал "Телеграф", 18 марта стало известно, что в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели. На этом фоне в "Укрзализныци" уточнили, что поезда по станции Киев будут ходить в обычном режиме. Также на трехнедельный локдаун может уйти и Верховная Рада.