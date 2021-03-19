Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил иски по делу № 9901/26/21 относительно запрета на работу "каналов Медведчука".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбук.

"При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программ, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Журналисты этих телеканалов после случившегося объединились и вышли в эфир на телеканале "Перший незалежний". Впрочем, его отключили от вещания спустя час трансляции.