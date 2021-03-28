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Скандально известная 8-летняя модель Милана Маханец исчезла из Instagram

Скандально известная 8-летняя модель Милана Маханец исчезла из Instagram
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф

Украинская 8-летняя модель Милана Маханец, которая стала известной благодаря скандалу вокруг ее "отношений" с 13-летним блогером Пашей Пай, лишилась страницы в Instagram. 

Теперь при попытке зайти на ее страницу, можно увидеть сообщение о том, что "страница не доступна". 

Милана Маханец

Та же ситуация наблюдается при попытке перейти на ее страницу в ТикТок. 

Мила Маханец

 

Вместе с тем исчезла и страница ее "возлюбленного". 

Паша Пай

Как сообщалось ранее, девочка в своем Инстаграме выкладывала довольно провокационный и откровенный контент. На ее странице публиковались фото, где дети спят вместе, обнявшись, а с утра на пару принимают ванну. Сама девочка неоднократно позировала в откровенной одежде. Дети даже приняли участие в челлендже. 

Когда эту информацию активно растиражировали в СМИ, на ситуацию обратил внимание уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

После этого делом детей занялась полиция, которая открыла дело по ч.1 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов).

Мать девочки, Дарья, заявила, что намерена и далее настаивать на том, что ничего противозаконного сделано не было, а также на том, чтобы дело было закрыто. 

Позже стало известно, что аккаунты Миланы и Паши исчезли из соцсети LIKEE.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Скандал, Instagram, Паша Пай, Милана Маханец.
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