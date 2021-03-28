Скандально известная 8-летняя модель Милана Маханец исчезла из Instagram

Украинская 8-летняя модель Милана Маханец, которая стала известной благодаря скандалу вокруг ее "отношений" с 13-летним блогером Пашей Пай, лишилась страницы в Instagram.

Теперь при попытке зайти на ее страницу, можно увидеть сообщение о том, что "страница не доступна".

Та же ситуация наблюдается при попытке перейти на ее страницу в ТикТок.

Вместе с тем исчезла и страница ее "возлюбленного".

Как сообщалось ранее, девочка в своем Инстаграме выкладывала довольно провокационный и откровенный контент. На ее странице публиковались фото, где дети спят вместе, обнявшись, а с утра на пару принимают ванну. Сама девочка неоднократно позировала в откровенной одежде. Дети даже приняли участие в челлендже.

Когда эту информацию активно растиражировали в СМИ, на ситуацию обратил внимание уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

После этого делом детей занялась полиция, которая открыла дело по ч.1 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов).

Мать девочки, Дарья, заявила, что намерена и далее настаивать на том, что ничего противозаконного сделано не было, а также на том, чтобы дело было закрыто.

Позже стало известно, что аккаунты Миланы и Паши исчезли из соцсети LIKEE.