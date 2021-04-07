Итоги 7 апреля: "золото" Украины в Европе по коронавирусу и отставка Витренко

Среда, 7 апреля, в Украине запомнится сразу несколькими событиями.

"Телеграф" собрал важные из них.

Коронавирус в Украине

По данным на среду, 7 апреля, в Украине зарегистрировали 15415 человек заболевших коронавирусом. Причем Украина вырвалась в топ рейтинга по количеству заболевших и умерших от коронавируса в сутки среди стран Европы. При этом по данным на среду, 7 апреля, 13 регионов Украины находятся в "красной" зоне из-за COVID-19, а в желтой – только Херсонская.

Отставка Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. О своем уходе он заикался еще две недели назад. Несмотря на серьезную протекцию президента Владимира Зеленского, удержаться надолго в одном из кресел Кабмина у Витренко не получилось.

Миллиардерша Ким Кардашьян

Доход знаменитости увеличился до 1 миллиарда долларов, благодаря чему она попала в список миллиардеров Forbes. Forbes оценивает состояние Кардашьян в 1 миллиард долларов по сравнению с 780 миллионами, которые она заработала в 2020 году. Увеличить свое состояние Ким удалось благодаря своим достаточно прибыльным бизнесам - линии косметики KKW Beauty и линии корректирующего белья Skims.

Не холостяк Кавилл

Генри Кавилл, который показал, как будет выглядеть во втором сезоне сериала "Ведьмак", теперь может похвастаться новыми отношениями.