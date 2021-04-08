Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
"Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
"Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала

Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле

Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле
20:53 Сегодня Телеграф фото: Украина 24

На фоне заявления о поставках вакцины против коронавируса компании Pfizer в Одессе и якобы старта вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech в Ивано-Франковске главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал слухи о том, что подпольно вакцину Pfizer, которая еще не была завезена в Украину, можно купить за 400 евро.

Об этом пишет "Украина 24".

"Мы общались с представительством Pfizer в Украине, они говорили, что если зафиксируют случаи появления вакцины на территории нашей страны до того, как она будет завезена правительством, будут серьезные расследования. Они говорят, что никакой вакцины в Украину официально не поставлялось", - отметил он.

По словам Ляшко, если в Украине и есть вакцина Pfizer, то это ничто иное, как контрабанда, "которую непонятно как завезли".

"Но я бы не рекомендовал даже смотреть в сторону возможности делать такую прививку, не то, что платить за это деньги. Непонятно, что там намешано", - уточнил Ляшко.

Он добавил, что официально ввезенной вакцины Pfizer в Украине нет.

Как сообщал "Телеграф", помимо поддельных вакцин от коронавируса в даркнете продаются и дозы реальных лекарств от COVID-19, а также  поддельные отрицательные тесты и даже паспорта вакцинации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 281

Все по теме:

Вакцины, Pfizer, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем ангела, Алла и Лариса! Красивые открытки и картинки для поздравления на именины
02 Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе
03 "Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)
04 Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
05 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Шоколадные реки!&quot; Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле
Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле
&quot;Сепарские&quot; танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
"Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь