Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле

На фоне заявления о поставках вакцины против коронавируса компании Pfizer в Одессе и якобы старта вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech в Ивано-Франковске главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал слухи о том, что подпольно вакцину Pfizer, которая еще не была завезена в Украину, можно купить за 400 евро.

Об этом пишет "Украина 24".

"Мы общались с представительством Pfizer в Украине, они говорили, что если зафиксируют случаи появления вакцины на территории нашей страны до того, как она будет завезена правительством, будут серьезные расследования. Они говорят, что никакой вакцины в Украину официально не поставлялось", - отметил он.

По словам Ляшко, если в Украине и есть вакцина Pfizer, то это ничто иное, как контрабанда, "которую непонятно как завезли".

"Но я бы не рекомендовал даже смотреть в сторону возможности делать такую прививку, не то, что платить за это деньги. Непонятно, что там намешано", - уточнил Ляшко.

Он добавил, что официально ввезенной вакцины Pfizer в Украине нет.

Как сообщал "Телеграф", помимо поддельных вакцин от коронавируса в даркнете продаются и дозы реальных лекарств от COVID-19, а также поддельные отрицательные тесты и даже паспорта вакцинации.