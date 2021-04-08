Итоги дня 8 апреля: поездка Зеленского на Донбасс и новые коронавирусные рекорды

В четверг, 8 апреля, в Украине произошло сразу несколько событий.

"Телеграф" выбрал самые важные из них.

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 8 апреля, в Украине зарегистрировали 19 419 человек с диагнозом коронавирус, а умерли 464 украинца. С начала пандемии в стране заболели 1 803 998 человек, а побороли болезнь только 1 383 883 граждан, в то же время умерло 35 962 пациентов. При этом все больше детей болеют коронавирусом в Украине. А хуже всего ситуация в Украине с коронавирусом в Киеве и на Харьковщине.

Донбасский вояж Зеленского

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский сразу после рабочей поездки в Катар, отправился на Донбасс. Его сопровождал глава ОП Андрей Ермак. В пресс-службе президента отметили, что главной целью поездки является поднятие духа украинских военных на передовой. В окружении Путина не смогли проигнорировать поездку Зеленского на Донбасс, заявив, что после посещения передовых позиций ВСУ украинским гарантом, обострения на Донбассе не будет.