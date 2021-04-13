Юрист оценил возможность ликвидации ОАСК

Во вторник, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о ликвидации скандального Областного административного суда Киева (ОАСК), однако юристы считают, что даже если в Раде найдут голоса, то ликвидация суда будет не одномоментной.

Об этом изданию "Гордон" рассказал заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Причина, по его убеждению, кроется в том, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) сейчас "отсутствует", Высший совет правосудия (ВСП) делал все, чтобы "покрыть ситуацию" в ОАСК.

"Имея на рассмотрении вопросы об отстранении, задержании, дисциплинарной ответственности судей, ВСП спускал все дела на тормозах и без результата", - сказал он.

Кубийда убежден, что ОАСК является лишь одной из частей, которую стоит реформировать и начать он предложил с создания новой квалификационной комиссии для очищения ВСП.

Однако парламент, по его словам, принимать нужные для этого законы не спешит, что может происходить в интересах определенных олигархов или пророссийских сил.

Как сообщалось ранее, главу ОАСК Павла Вовка было объявлено в розыск еще 3 ноября 2020 года.

Однако попытки вручить ему подозрение не увенчались успехом, каждый раз он просто сбегал от детективов НАБУ.

6 апреля 2021 года, во время передачи взятки, был задержан брат Вовка Юрий Зонтов.

Во время обыска на квартире Зонтова были найдены и изъяты миллионы долларов наличкой, а также антиквариат.