Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?
Итоги дня 13 апреля: Зеленский сделал шаг к ликвидации ОАСК, оскандалившиеся в ОАЭ украинки вернулись домой
Итоги дня 13 апреля: Зеленский сделал шаг к ликвидации ОАСК, оскандалившиеся в ОАЭ украинки вернулись домой
Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам
Шойгу рассказал, сколько военных Россия перебросила к границам

Юрист оценил возможность ликвидации ОАСК

Юрист оценил возможность ликвидации ОАСК
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о ликвидации скандального Областного административного суда Киева (ОАСК), однако юристы считают, что даже если в Раде найдут голоса, то ликвидация суда будет не одномоментной. 

Об этом изданию "Гордон" рассказал заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Причина, по его убеждению, кроется в том, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) сейчас "отсутствует", Высший совет правосудия (ВСП) делал все, чтобы "покрыть ситуацию" в ОАСК. 

"Имея на рассмотрении вопросы об отстранении, задержании, дисциплинарной ответственности судей, ВСП спускал все дела на тормозах и без результата", - сказал он. 

Кубийда убежден, что ОАСК является лишь одной из частей, которую стоит реформировать и начать он предложил с создания новой квалификационной комиссии для очищения ВСП. 

Однако парламент, по его словам, принимать нужные для этого законы не спешит, что может происходить в интересах определенных олигархов или пророссийских сил. 

Как сообщалось ранее, главу ОАСК Павла Вовка было объявлено в розыск еще 3 ноября 2020 года. 

Однако попытки вручить ему подозрение не увенчались успехом, каждый раз он просто сбегал от детективов НАБУ

6 апреля 2021 года, во время передачи взятки, был задержан брат Вовка Юрий Зонтов

 Во время обыска на квартире Зонтова были найдены и изъяты миллионы долларов наличкой, а также антиквариат. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 401

Все по теме:

Павел Вовк, ОАСК, Роман Кубийда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия может завершить оккупацию Донбасса уже в конце апреля: появился прогноз
02 Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
03 Вип-драка: сына Жириновского жестоко избил в аэропорту отпрыск лидера Северной Осетии
04 "Ваше время закончилось, еб**ь вас будем": стало известно, за что избили сына Жириновского (видео)
05 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
У Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь