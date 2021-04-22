Итоги дня 22 апреля: Путин позвал Зеленского в Москву, Шойгу приказал отвести войска от границ с Украиной

В четверг, 22 апреля, в Украине произошло несколько важных событий.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 22 апреля, коронавирусом в Украине заболели еще 16 235 украинцев. При этом выздоровели более 18 тысяч человек. Кроме того, с начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.

"Выпад" Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее рассказавший, сколько военных Россия перебросила к границам, издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. При этом президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Путин предложил Зеленскому встретиться

Президент РФ Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война. Путин сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.