Итоги дня 22 апреля: Путин позвал Зеленского в Москву, Шойгу приказал отвести войска от границ с Украиной

В четверг, 22 апреля, в Украине произошло несколько важных событий.
"Телеграф" выбрал ключевые из них.
На утро четверга, 22 апреля, коронавирусом в Украине заболели еще 16 235 украинцев. При этом выздоровели более 18 тысяч человек. Кроме того, с начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее рассказавший, сколько военных Россия перебросила к границам, издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. При этом президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война. Путин сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.