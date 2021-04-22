Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Итоги дня 22 апреля: Путин позвал Зеленского в Москву, Шойгу приказал отвести войска от границ с Украиной

Итоги дня 22 апреля: Путин позвал Зеленского в Москву, Шойгу приказал отвести войска от границ с Украиной
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф

В четверг, 22 апреля, в Украине произошло несколько важных событий.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 22 апреля, коронавирусом в Украине заболели еще 16 235 украинцев. При этом выздоровели более 18 тысяч человек. Кроме того, с начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.

"Выпад" Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее рассказавший, сколько военных Россия перебросила к границам, издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. При этом президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Путин предложил Зеленскому встретиться

Президент РФ Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война. Путин сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

Все по теме:

Крым, Донбасс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Аннексия Крыма, Война на Донбассе, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
04 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
05 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь