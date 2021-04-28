Итоги дня 28 апреля: Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза", Киев выходит из "красной" зоны

Среда, 28 апреля, запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал важные из них.

Коронавирус в Украине

На утро среды, 28 апреля, в Украине зарегистрировали 9 590 человек с коронавирусом. При том, что вылечились более 20 тысяч пациентов. Кроме того, с момента начала пандемии в Украине умерли более 43 тысяч граждан, заболели более 2 миллионов, а вылечились только 1,6 миллиона.

Не "красный" Киев

Киев с 1 мая выходит из "красной зоны" и ослабляет противоэпидемические мероприятия, введенные в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Covid-19. Помимо этого, 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Увольнение Коболева

В среду, 28 апреля, Кабмин снял с должности главу Нафтогаза Андрея Коболева, заменив его Юрием Витренко. В "Нафтогазе" назвали манипуляцией и осудили решение Кабмина.

Рокировка от Зеленского

В среду, 28 апреля, украинский гарант Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Австрии.