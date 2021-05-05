Когда и как закончится пандемия коронавируса: киевские ученые дали свой ответ

Учитывая темпы пандемии коронавируса в Украине, коллективный иммунитет от СOVID-19 украинцы смогут выработать только к 2023 году.

К такому выводу пришли украинские ученые, которые проанализировали доклад McKinsey&Company.

Так, Украина была отнесена к так называемому четвертому кластеру вместе с Россией, Молдовой, Грузией и Бразилией, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом при медленных темпах вакцинации.

При этом, как уточняют ученые, средний уровень прививки для стран этой группы составляет 4,5%, а собственно для Украины - 1,8%.

Если брать во внимание тот факт, что текущие темпы вакцинации сохранятся на действующем уровне, эти страны, и в том числе Украина, рискуют не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023-м.

Как сообщал "Телеграф", на фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в среду, 5 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях с 6 мая отменяют "красную" зону карантина из-за коронавируса.