В Минздраве похвастались рекордом по сделанным прививкам от коронавируса

На утро пятницы, 25 июня, сделано рекордное количество прививок за сутки в Украине - 96 180 человек получили дозу против COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Одну дозу получили 40970 человек, полностью иммунизированы - 55210 человек.

По состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

С начала прививочной кампании привито 1834971 человек, из них получили 1 дозу - 1834969 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 490 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2325345 прививок.

Напомним, в Киеве, Львове и Одессе с субботы, 29 мая, начали работу центры вакцинации от COVID-19, которые стали принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра МЗ. Позже, на выходных, 12-13 июня, начали работать еще около 50 центров вакцинации по всей Украине (полный список - по ссылке).

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже третьи сутки снижается количество смертей от коронавируса.