Почему успех сборной Украины на Евро-2020 - это не просто футбол и причем тут Путин? Мнение иностранных СМИ

Через несколько мгновений после того, как вышедший на замену игрок сборной Украины Артем Довбик, забил победный гол в матче против Швеции на Евро-2020, миллионы его соотечественников наполнили социальные сети поздравительными сообщениями и патриотическими посланиями.

Статья на сайте "Atlantic Council" рассказывает о значении футбольного успеха и его связи со стремлением Украины к построению сильного и независимого государства. "Телеграф", в свою очередь, знакомит вас с ее переводом.

От президента Украины Владимира Зеленского до всемирно известного украинского писателя Андрея Куркова казалось, что весь народ празднует победу Украины. Эта праздничная атмосфера все еще была очевидна в среду утром, когда весь Кабинет министров Украины явился на еженедельное собрание в футболках украинской национальной сборной.

На первый взгляд, ликующий настрой в Украине может показаться не особо примечательным. В конце концов, фанаты по всей Европе (и за ее пределами) в настоящее время столь же преувеличенными эмоциями реагируют на взлеты и падения чемпионата Европы. Украину отличает размах празднований, которые вышли далеко за рамки традиционных границ футбольного братства и захватили воображение всего украинского общества.

Многие украинцы, отправлявшие сообщения во вторник вечером, не имели никакого предварительного интереса к футболу и мало заботились о тонкостях красивой игры. Они не спали далеко за полночь, чтобы поболеть за свою команду именно потому, что в сегодняшней измученной войной, но все более уверенной в себе Украине успех на Евро-2020 - это гораздо больше, чем просто футбол.

Чтобы понять, почему успехи национальной футбольной команды вызывают такой отклик у украинской общественности, вы должны сначала оценить сложные имперские корни продолжающейся седьмой год войны с Россией.

С тех пор как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Крым в феврале 2014 года, последовавший за этим кризис был представлен международной аудитории как в первую очередь геополитическая борьба между Россией и Западом, причем Украина часто представлялась несчастной и в значительной степени пассивной пешкой, зажатой между соперничающими великими державами. Эта глобальная перспектива не отражает всей картины происходящего и вводит в заблуждение. Что особенно важно, она игнорирует решающую роль, которую играют простые украинцы, и их усилия по построению демократического европейского будущего для своей страны за пределами сферы влияния России.

За последние три десятилетия прогресс Украины в государственном строительстве все больше и больше определяет внешнюю политику России, создавая ряд проблем для Москвы, которые многие в Кремле считают экзистенциальными по своей природе. В частности, говорят, что Путин был одержим Украиной практически с первого дня своего президентства.

Нетрудно понять почему. Потеря Украины серьезно ослабит претензии России на статус сверхдержавы и переведет страну в ряды региональных держав. Это отрежет Москву от ближайшего соседа, который веками находился под российским господством, создав опасный прецедент для многих потенциальных движений за независимость, которые в настоящее время бездействуют на обширных границах лоскутной Российской Федерации. Это также может подорвать всю основу мифа об основании России, который помещает украинские земли в самый центр ее национальной истории.

Самое главное, если бы Украине было позволено стать успешным примером перехода к демократии, это послужило бы мощным катализатором политических изменений внутри самой России. Для Путина и его ближайшего окружения эта перспектива вызывает в воображении кошмарные представления о демократических восстаниях, которые прокатились по Советской Центральной Европе в конце 1980-х годов, прежде чем завершились распадом СССР в 1991 году. Они готовы пойти практически на все, чтобы не допустить повторения событий в Украине.

Нынешняя борьба Москвы с украинской государственностью не нова. На протяжении веков сменявшие друг друга российские режимы стремились подавить стремление Украины к независимости с помощью всего, от прямого военного вмешательства и экономического принуждения до насильственной русификации. Параллельно с этим были приложены большие усилия для отрицания и дискредитации всего понятия отдельной украинской нации.

В царские времена украинский язык подвергался широким ограничениям и официально был понижен до статуса диалекта, а украинцы классифицировались как "малороссийская" ветвь русской нации. В советские времена власти продвигали идею о России и Украине как о братских народах, демонизируя любые проявления фактической независимости. Украинскую идентичность терпели в контексте фольклора и культурного наследия, но любой намек на устремления к государственности оставался строго запрещенным и подлежал суровому наказанию.

В постсоветскую эпоху Путин с энтузиазмом воспринял эту давнюю традицию отрицания Украины. Он неоднократно заявлял, что считает украинцев и русских "одной нацией", и открыто ставит под сомнение историческую обоснованность притязаний Украины на целые регионы современной территории страны. Один из самых громких комментариев Путина на эту тему прозвучал в 2008 году, когда он, как известно, сказал президенту США Джорджу Бушу, что Украина "даже не страна".

Высокопоставленные кремлевские чиновники часто разделяют эти настроения, а иногда даже идут дальше, чем сам Путин. В недавнем интервью международному изданию "Financial Times" влиятельный бывший советник Путина Владислав Сурков заявил, что Украины "на самом деле не существует". Заменивший Суркова на посту российского куратора по вопросам Украины Дмитрий Козак предупредил в апреле 2021 года, что любая военная эскалация на востоке Украины станет "началом конца" для Украины.

Между тем контролируемые Кремлем российские СМИ регулярно исследуют такие темы, как якобы сфабрикованное и иностранное происхождение украинской национальной идентичности. Аналогичные пренебрежительные высказывания ежедневно усиливаются московскими фабриками троллей в секциях онлайн-комментариев и на платформах социальных сетей по всему миру. Не будет преувеличением утверждать, что отрицание Украины является неофициальной государственной политикой режима Путина.

Один из последних примеров войны России с украинской идентичностью произошел во время подготовки к Евро-2020, когда кремлевские чиновники подали официальную жалобу на дизайн формы национальной сборной Украины по футболу. Москва потребовала убрать контурную карту Украины с передней части майки, потому что на ней был изображен Крым, оккупированный Россией, а также возражала против включения традиционных патриотических лозунгов, которые Кремль неточно увязал с нацистским сотрудничеством во время Второй мировой войны.

Такая тактика слишком привычна. Действительно, нацистские оскорбления неизменно занимали центральное место в усилиях России по дискредитации национально-освободительного движения на Украине с самого разгара холодной войны и были характерной чертой информационной войны, сопровождавшей военную агрессию России на протяжении последних семи лет.

Для украинцев эти непрекращающиеся нападки на самобытность их страны служат постоянным напоминанием о том, что амбиции России простираются далеко за пределы нынешней оккупации Крыма и восточно-украинского Донбасса. Они прекрасно понимают, что Москва не просто стремится обеспечить стратегическую победу над Украиной; Конечная цель России - это сама Украина.

Именно поэтому успех украинской сборной на Евро-2020 так громко находит отклик в украинском обществе. В то время как возрождающаяся Россия открыто угрожает праву Украины на государственность, чемпионат Европы по футболу предлагает стране бесценную возможность дать отпор и отстоять независимость на международной арене.

Одиссея Украины на Евро-2020 еще не закончена. Возможно, она не продлится дальше субботнего четвертьфинального матча с Англией в Риме, но продвижение команды Андрея Шевченко к последним этапам соревнований уже обеспечило ей место в украинской национальной истории. С чисто спортивной точки зрения успех команды представляет собой наиболее впечатляющее выступление страны на чемпионате Европы на сегодняшний день. С точки зрения государственного строительства Евро-2020 - это еще один небольшой, но важный шаг в продолжающемся побеге Украины из империи и ее пути к европейской интеграции.