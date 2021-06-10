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"Путин окончательно теряет рассудок": почему хозяин Кремля приравнял Украину к нацистской Германии

"Путин окончательно теряет рассудок": почему хозяин Кремля приравнял Украину к нацистской Германии
11:53 Сегодня Телеграф

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью, показанном 9 июня, сравнил Украину с Германией времен нацистского режима. Так он отреагировал на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, из перечня которых собираются исключить россиян. Также Путин резко высказался о намерении Украины вступить в НАТО.

Что значат подобные выпады Путина? Кому и какие сигналы он подает? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Это - яркий пример манипуляции из первых уст, - считает эксперт. - Во-первых, в законопроекте говорится только о крымских татарах, караимах и крымчаках. Ни о каких других национальностей там ни слова, в том числе, кстати, и об украинцах. И это вполне понятно. Ведь по определению коренные народы - это народы, которые не имеют своей государственности. Если Владимир Путин считает, что россияне не имеют своей государственности, тогда его "гениальные" мысли еще можно было бы как-то понять. Но они же имеют свое государство - Российскую Федерацию. Правда, чем дальше, тем больше она напоминает квазигосударство, население которой оккупирован Кооперативом "Озеро" при поддержке ФСБ и местной полиции. Во-вторых, есть такое выражение - "на воре и шапка горит". Зная, что по методам управления государство, которое уже более 20 лет возглавляет Путин, напоминает нацистскую Германию, он пытается перевести стрелки на другого. Соответственно, Украина используется как громоотвод".

По мнению Вадима Трюхана, особо обращать внимание на болезненные фантазии "кремлевского старца" не надо.

"Он уже даже выражение "Переяславская Рада" не может выговорить без ошибок, так что ожидать с его стороны объективной оценки реалий вообще не приходится. Необязательно быть пророком, чтобы предсказать, что "выдающихся" перлов от хозяина Кремля, который окончательно теряет рассудок, в ближайшее время мы услышим еще достаточно, - прогнозирует Вадим Трюхан. - И касательно Украины, и касательно США, которые Путин уже сравнивает с СССР и которым пророчит распад, и касательно европейцев, которых он откровенно глубоко презирает".

О том, как США и РФ готовятся к встрече в Женеве, намеченной на 16 июня, а также - чего ждать от нее, "Телеграфу" рассказали эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса и аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, агрессия РФ.
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