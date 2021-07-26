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Голая фотосессия в Дубае: участники скандала рассказали новые подробности

Голая фотосессия в Дубае: участники скандала рассказали новые подробности
12:59 Сегодня Телеграф Обозреватель

Появилась новая информация касательно съёмки 40 обнаженных моделей на небоскребе в Дубае (ОАЭ), среди которых было 11 украинок. Информация о неприличной фотосессии появилась 3 апреля и спустя несколько месяцев 26 июля участники скандала рассказали, кто мог "слить" информацию в сеть.

Об этом сообщает "OBOZREVATEL".

Организатор съемки Виталий Гречин заявил, что на скандальной фотосессии были не все модели. В сети они имели чат, где было 30 человек и там опубликовали фото, которые потом и разлетелись по Интернету. Поэтому вероятно, что фото распространил кто-то из девушек.

Из-за распространения провокационных материалов моделей арестовали полицейские ОАЭ. Также известно, что соседи сняли происходящее на балконе небоскреба на видео, которое попало к правоохранителям.

Сам организатор пробыл в тюрьме 5-6 недель. Одна из арестованных моделей рассказала, что дубайские полицейские относились к ним, как к "уродам общества". Также она пожаловалась, что в камере не было нормальных условий для пребывания.

Модель добавила, что девушки могли попасть в тюрьму на полгода, если бы доказали, что хоть одна из украинок занимается эскортом.

Известно, что киевлянин Гречин имел интимные отношения с двумя девушками, которые были на скандальной фотосессии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как Россия отреагировала на фотосессию с участницами гражданок страны - сказала, что они "буквально вчера вышли из российского гражданства".

Также одна из ню-моделей с Украины рассказала о том, как все происходило и в каких условиях их удерживали в полиции.

Напоминаем, что задержанные украинки вернулись с ОАЭ 13 апреля.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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ОАЭ, Съемка, Дубае, ню-фотосессия.
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