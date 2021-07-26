Голая фотосессия в Дубае: участники скандала рассказали новые подробности

Появилась новая информация касательно съёмки 40 обнаженных моделей на небоскребе в Дубае (ОАЭ), среди которых было 11 украинок. Информация о неприличной фотосессии появилась 3 апреля и спустя несколько месяцев 26 июля участники скандала рассказали, кто мог "слить" информацию в сеть.

Об этом сообщает "OBOZREVATEL".

Организатор съемки Виталий Гречин заявил, что на скандальной фотосессии были не все модели. В сети они имели чат, где было 30 человек и там опубликовали фото, которые потом и разлетелись по Интернету. Поэтому вероятно, что фото распространил кто-то из девушек.

Из-за распространения провокационных материалов моделей арестовали полицейские ОАЭ. Также известно, что соседи сняли происходящее на балконе небоскреба на видео, которое попало к правоохранителям.