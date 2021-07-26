Голая фотосессия в Дубае: участники скандала рассказали новые подробности

Появилась новая информация касательно съёмки 40 обнаженных моделей на небоскребе в Дубае (ОАЭ), среди которых было 11 украинок. Информация о неприличной фотосессии появилась 3 апреля и спустя несколько месяцев 26 июля участники скандала рассказали, кто мог "слить" информацию в сеть.
Об этом сообщает "OBOZREVATEL".
Организатор съемки Виталий Гречин заявил, что на скандальной фотосессии были не все модели. В сети они имели чат, где было 30 человек и там опубликовали фото, которые потом и разлетелись по Интернету. Поэтому вероятно, что фото распространил кто-то из девушек.
Из-за распространения провокационных материалов моделей арестовали полицейские ОАЭ. Также известно, что соседи сняли происходящее на балконе небоскреба на видео, которое попало к правоохранителям.
Сам организатор пробыл в тюрьме 5-6 недель. Одна из арестованных моделей рассказала, что дубайские полицейские относились к ним, как к "уродам общества". Также она пожаловалась, что в камере не было нормальных условий для пребывания.
Модель добавила, что девушки могли попасть в тюрьму на полгода, если бы доказали, что хоть одна из украинок занимается эскортом.
Известно, что киевлянин Гречин имел интимные отношения с двумя девушками, которые были на скандальной фотосессии.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как Россия отреагировала на фотосессию с участницами гражданок страны - сказала, что они "буквально вчера вышли из российского гражданства".
Также одна из ню-моделей с Украины рассказала о том, как все происходило и в каких условиях их удерживали в полиции.
Напоминаем, что задержанные украинки вернулись с ОАЭ 13 апреля.