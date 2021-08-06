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В НАБУ показали, как Чаус договаривался о получении взятки (видео)

В НАБУ показали, как Чаус договаривался о получении взятки (видео)
Обновлено 23:08 Сегодня Телеграф Фото: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины обнародовали кадры, на которых запечатлен момент того, как экс-судья Николай Чаус договаривается о получении взятки. 

Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой НАБУ

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США", - сказано в сообщении. 

На кадрах следствия видны эпизоды, где "клиенты" договариваются с ним о взятке, так и момент изъятия у него денежных средств, которые Чаус спрятал в стеклянные банки.

Как сообщалось ранее, Чауса подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, что составляло около 3,7 миллионов гривен по курсу 2016 года. 

Тогда его задержать не удалось, поскольку он, воспользовавшись судейской неприкосновенностью, смог сбежать сначала в оккупированный Крым, а затем в Молдову

В апреле 2021 года его похитили в центре Кишинева и увезли в неизвестном направлении. 

30 июля его обнаружили в Винницкой области, но задержать его снова не удалось, поскольку с места происшествия его увезли сотрудники СБУ. В спецслужбе заявили, что Чаус проходит у них по делу о похищении. 

Лишь 3 августа сотрудники НАБУ смогли задержать Чауса в клинике "Феофания". 

А 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коррупция, НАБУ, Николай Чаус.
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