Более шести сотен новых заболевших COVID-19 и свыше полутысячи госпитализированных за сутки в Украине

За сутки субботы, 7 августа, 2021 года в Украине зафиксировали 619 новых подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом COVID-19. Это на четыреста случаев меньше, чем за 6 августа.

Об этом утром в воскресенье, 8 августа, сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Среди заразившихся 45 детей и 11 медработников.

Как сообщают в МОЗ, за прошлые сутки в Украине госпитализировали 561 человека с коронавирусом.

Также за 7 августа от болезни умерли 10 украинцев, а выздоровели - 235.

Около 18 тыс. человек сделали тест методом ПЦР, почти 3 тыс. людей - методом ИФА. Кроме того, почти 12 тыс. украинцев за прошлые сутки сделали экспресс-тест на коронавирус.

За время пандемии в Украине, по данным МОЗ, заболели уже почти 2 млн 260 тыс. человек.

Еще около 2 млн 191 тыс. людей выздоровели от болезни.

Летальных случаев зафиксировали более 53 тыс.

Как заявляют в МОЗ, в общем в Украине сделали около 11 млн 528 тыс. ПЦР-тестов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многострадальный Ухань снова в плену коронавируса: из-за нескольких случаев проверят миллионы.

Напоминаем, что штамм "Дельта" распространяется по Украине: на Виннитчине зафиксировали 25 случаев мутировавшего коронавируса.

Также мы писали, что новый штамм коронавируса "Delta" менее смертоносный, чем предыдущий, доминирующий в Украине.