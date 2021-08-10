Бывший советник Порошенко Бирюков поглумился над Алёной Алёной, но потом удалил пост: скриншот

В Киеве разгорается скандал вокруг съемок рекламы Red Bull с участием дрифтеров, которые устроили "покатушки" на Софиевской площади. Событие уже вызвало много негатива среди киевлян, среди них оказался и бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Правда от него досталось не самим дрифтерам, а рэп-исполнительнице Alyona Alyona, которая тоже участвовала в съемках.

"Нет, я не знаю как вам это развидеть. А мучиться в одиночестве я не хочу", - написал он, прикрепив к посту одну из фотографий исполнительницы.

Сразу же после публикации, этот пост был удален, однако в сети остался скриншот.

Напомним, в 2019 году перед президентскими выборами, Alyona Alyona посещала форум Порошенко, на котором тот объявил, что будет участвовать в президентской гонке. После этого она заявила, что ее пригласили туда обманным путем и что она покинула мероприятие "при первой удачной возможности".

Вместе с тем, глава Барышевской РГА Олег Левченко сказал, что певица была приглашена официально, мало того, он лично привез ее в Киев к месту проведения форума.

Как сообщалось ранее, Alyona Alyona отреагировала на вспыхнувший скандал с дрифтерами и заявила, что запись видео проходила якобы ко Дню Независимости.

Вместе с тем, отреагировали на скандал и в полиции. По их словам, никаких разрешений на это они не выдавали.