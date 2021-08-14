Медовый Спас и Успенский пост: народные приметы, запреты и поздравления на 14 августа

В субботу, 14 августа, православные верующие отмечают сразу несколько памятных дат.

С этого дня начинается Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения Господня (19 августа) и Успения Божией Матери (28 августа).

Основные вехи Успенского поста - три праздника - Спаса: Медовый (Маковый) Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас.

Название "Медовый Спас" идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. В этот день пчеловоды соблюдали обычай приносить в храм свежесобранный мед для освящения. Помимо меда было принято собирать мак.

Маковей - народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Поэтому первый Спас называют еще и Маковым.

Источник: ysia.ru

Успенский пост, который будет длиться с 14 по 27 августа, не так строг, как другие важные в православной церкви посты. Так, например, в понедельник, среду и пятницу рекомендуется практиковать сухоядение, а в четверг и вторник допустимо есть вареные овощи без масла. Последнее разрешено в субботу и воскресенье.

Народные приметы 14 августа

На Маковея лето кончается, осень начинается.

Какой будет погода 14 августа - такой она будет и 28 августа.

Крупная малина на Спас - можно сеять рожь пораньше. Средние или мелкие ягоды - с посевами лучше подождать.

Хорошая погода 14 августа - уродится много приплоду.

В Первый Спас любой бабий грех простится.

14 августа нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом - ни одна ведьма в дом не проникнет.

Что запрещено делать 14 августа

В праздник Спаса нельзя никому желать зла, даже врагам, потому что оно вернется в двойном размере.

В этот день запрещены любые работы на огороде, в поле и дома.

На Маковея существует запрет на шумные вечеринки и праздники.

В этот день категорически запрещено ругаться.

"Телеграф" собрал открытки с Медовым Спасом 14 августа.

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Источник: bonnycards.ru

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.