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Медовый Спас и Успенский пост: народные приметы, запреты и поздравления на 14 августа

Медовый Спас и Успенский пост: народные приметы, запреты и поздравления на 14 августа
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 14 августа, православные верующие отмечают сразу несколько памятных дат.

С этого дня начинается Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения Господня (19 августа) и Успения Божией Матери (28 августа).

Основные вехи Успенского поста - три праздника - Спаса: Медовый (Маковый) Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас.

Название "Медовый Спас" идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. В этот день пчеловоды соблюдали обычай приносить в храм свежесобранный мед для освящения. Помимо меда было принято собирать мак.

Готовимся к Успенскому посту: рецепты простых и недорогих салатов (фото)

Маковей - народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Поэтому первый Спас называют еще и Маковым.

мед

Источник: ysia.ru

Успенский пост, который будет длиться с 14 по 27 августа, не так строг, как другие важные в православной церкви посты. Так, например, в понедельник, среду и пятницу рекомендуется практиковать сухоядение, а в четверг и вторник допустимо есть вареные овощи без масла. Последнее разрешено в субботу и воскресенье.

Народные приметы 14 августа

  • На Маковея лето кончается, осень начинается.

  • Какой будет погода 14 августа - такой она будет и 28 августа.

  • Крупная малина на Спас - можно сеять рожь пораньше. Средние или мелкие ягоды - с посевами лучше подождать.

Медовый Спас 14 августа: вкусные рецепты десертов на Маковея

  • Хорошая погода 14 августа - уродится много приплоду.

  • В Первый Спас любой бабий грех простится.

  • 14 августа нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом - ни одна ведьма в дом не проникнет.

Что запрещено делать 14 августа

  • В праздник Спаса нельзя никому желать зла, даже врагам, потому что оно вернется в двойном размере.

  • В этот день запрещены любые работы на огороде, в поле и дома.

  • На Маковея существует запрет на шумные вечеринки и праздники.

  • В этот день категорически запрещено ругаться.

"Телеграф" собрал открытки с Медовым Спасом 14 августа.

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

С Медовым Спасом открытки

Источник: bonnycards.ru

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Медовый Спас, Традиции, Приметы, Поздравления, Праздники, Запреты, Открытки, Успенский пост.
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