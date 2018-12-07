Порошенко: Угрожающее количество кораблей РФ в Черном море - угроза НАТО

Новости Украины: Россия нарастила военное присутствие в Черноморском регионе, что может угрожать НАТО.

Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам-членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.

Об этом Президент Петр Порошенко написал в своей статье для The New York Times, информирует пресс-служба главы государства в пятницу.

"Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства акцентировал внимание на значительном присутствии России и в Балтийском море. "Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом "Северный поток-2", который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?" - подчеркнул он.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.