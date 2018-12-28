Кремль об украинских моряках: Военнопленных здесь нет

Новости Украины: В России заявили, что не считают захваченных в Черном море украинских моряков военнопленными.

В Кремле заявили, что не считают захваченных в нейтральных водах Черного моря украинских военных моряков военнопленными.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление моряков о том, что они являются военнопленными.

"Военнопленных здесь не находятся. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами", - сказал Песков.

Как сообщалось, по информации адвоката Николая Полозова, по состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".