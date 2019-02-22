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Климкин: Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию

Климкин: Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию
09:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины: Павел Климкин отметил, что новый поход кораблей будет постоянно мониториться, в том числе и иностранцами.

Новый поход украинских военных кораблей через временно контролируемый российскими оккупантами Керченский пролив, который готовит Украина, пройдет под наблюдением иностранных военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Цензор.НЕТ".

"В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная... Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", – рассказал он.

Климкин отметил также, что Украина широко прорабатывает вопрос постоянного и длительного присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море.

"Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", – заверил он.

Климкин сообщил, как должен вестись мониторинг за Керченским проливом

Министр добавил, что МИД тщательно и не публично проинструктирует украинских моряков на тот случай, если оккупантам удастся взять их в плен. "Если это сейчас прозвучит, то потом некоторые вещи уже будут ожидаемыми, и РФ сможет подготовиться, чего мне, конечно, не хотелось бы. Но в любом случае это наша позиция – действовать ответственно на основе четкого доверия и координации с нашими друзьями", – подчеркнул он.

Климкин пока не знает, какие конкретно гражданские лица будут присутствовать на борту вышедших в поход кораблей, однако заверил, что настаивает на максимально полном информационном освещении похода.

"Такие вещи должны делаться в полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны делаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и – главное – как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится", – подытожил Климкин. 

Украинских моряков пообещали направить на обследование в гражданские больницы

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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НАТО, Черное море, Керченский пролив, Моряки, Павел Климкин.
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