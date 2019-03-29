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Экс-замглаву Херсонской ОГА 6 часов допрашивали на полиграфе

Экс-замглаву Херсонской ОГА 6 часов допрашивали на полиграфе
22:20 Пт, 29 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации добровольно прошел полиграф по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Отстраненный от должности заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук сегодня дал показания с применением полиграфа по делу об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Соответствующую публикацию портала ”Херсонщина за день” Рищук обнародовал на своей странице в Facebook.

Психологическая экспертиза с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз продолжалась примерно шесть часов.

”Меня опрашивали около шести часов с небольшими перерывами. В основном вопросы касались того, знал ли я Гандзюк, как я к ней относился и все о лесе. Конечно, процедура для меня необычная, как, думаю, и для других. Я ничего не скрывал и до полиграфа, поэтому бояться мне нечего, пришел сюда добровольно”, - сказал Рищук.

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Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

4 декабря Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля 2019 года Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

21 февраля отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь. По его словам, Мангер прибегает к запугиванию свидетелей, многие свидетели стали получать угрозы, и он лично получал ”непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны”. ”Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я”, - сказал он. Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям. ”Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали”, - сказал он.

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Полиграф, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Евгений Рищук.
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