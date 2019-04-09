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У Зеленского отказались от повторных анализов

У Зеленского отказались от повторных анализов
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Представители команды кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он не будет больше сдавать никакие анализы.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать никакие анализы.

Об этом заявил представитель штаба Зеленского на брифинге по поводу проведения дебатов между кандидатами, который транслировал телеканал ZIK.

"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют", – заявил представитель Зеленского.

Как сообщалось, 7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. "14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - сказал президент.

По просьбе Кличко в Киев приедут эксперты WADA

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и 5 апреля сдал только кровь в частную лабораторию "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.

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НСК Олимпийский, Дебаты, Владимир Зеленский, WADA, Выборы 2019.
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