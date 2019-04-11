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Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены

Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены
23:45 Чт, 11 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Арсен Аваков считает, что риски избирательной кампании в Украине уже пройдены.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что основные риски избирательного процесса в Украине уже пройдены.

"Я думаю, что Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов. Впереди у нас следующее испытание – второй тур. Я убежден, что основные риски турбулентности, связанной с кампанией смены власти, уже пройдены", - сказал глава МВД, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг. По его словам, украинские власти в состоянии обеспечить процесс передачи власти.

"Думаю, мы будем уважать выбор украинского народа и процесс передачи власти, процесс перехода к следующему циклу государственной власти пройдет спокойно. Мы этот процесс в состоянии обеспечить", - сказал министр.

Напоминаем, Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в кампаниях Анатолия Гриценко, Олега Ляшко и Владимира Зеленского было зафиксировано минимум нарушений. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

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МВД, Риски, Арсен Аваков, Выборы 2019.
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