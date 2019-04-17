В МИД Украины отреагировали на "судилище" над украинскими моряками

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел заявили, что 24 украинских военнопленных моряков не могут задержать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение российского суда о продлении срока задержания 24 украинским военнопленным. В ведомстве отметили, что украинских военнопленных моряков не могут задержать или подвергнуть судебным разбирательствам со стороны иностранных государств в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины у себя на странице в Twitter заявило о намерении подтвердить, что военно-морские суда и их экипаж обладают полным иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и не могут быть захвачены, задержаны или подвергнуты судебным разбирательствам со стороны иностранных государств.

On Nov 25, 2018 #Russia carried out an unprovoked armed assault on 3 naval boats, seizing them & the crews in the #BlackSea. demands the release of all detained seamen, the return of its property & assurances of freedom of navigation.#FreeUkrainianPOWs #FreeAzovSeaSailors pic.twitter.com/Y45hrZZRIK — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 17 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд в Москве оставил под стражей на три месяца еще четырех украинских моряков - Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. Еще четырем военнопленным морякам продлили срок содержания под стражей на три месяца - до 24 июля.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.