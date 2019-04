В МИД Украины отреагировали на "судилище" над украинскими моряками

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение российского суда о продлении срока задержания 24 украинским военнопленным. В ведомстве отметили, что украинских военнопленных моряков не могут задержать или подвергнуть судебным разбирательствам со стороны иностранных государств в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины у себя на странице в Twitter заявило о намерении подтвердить, что военно-морские суда и их экипаж обладают полным иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и не могут быть захвачены, задержаны или подвергнуты судебным разбирательствам со стороны иностранных государств.

On Nov 25, 2018 #Russia carried out an unprovoked armed assault on 3 naval boats, seizing them & the crews in the #BlackSea. demands the release of all detained seamen, the return of its property & assurances of freedom of navigation.#FreeUkrainianPOWs #FreeAzovSeaSailors pic.twitter.com/Y45hrZZRIK

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 17 апреля 2019 г.