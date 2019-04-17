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В МИД Украины отреагировали на "судилище" над украинскими моряками

В МИД Украины отреагировали на "судилище" над украинскими моряками
16:11 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел заявили, что 24 украинских военнопленных моряков не могут задержать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение российского суда о продлении срока задержания 24 украинским военнопленным.  В ведомстве отметили, что украинских военнопленных моряков не могут задержать или подвергнуть судебным разбирательствам со стороны иностранных государств в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Министерство иностранных дел Украины у себя на странице в Twitter заявило о намерении подтвердить, что военно-морские суда и их экипаж обладают полным иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и не могут быть захвачены, задержаны или подвергнуты судебным разбирательствам со стороны иностранных государств.

 

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд в Москве оставил под стражей на три месяца еще четырех украинских моряков - Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. Еще четырем военнопленным морякам продлили срок содержания под стражей на три месяца - до 24 июля.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

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МИД Украины, Продление, Украинские военнопленные моряки, Лефортовский суд РФ, Срок содержания.
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