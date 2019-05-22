Гройсман пообещал передать в Раду заявление об отставке

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в среду, 22 мая, передать на рассмотрение в Верховную Раду заявление об отставке.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 22 мая, заявил о намерении передать свое заявление об отставке на рассмотрение Верховной Рады.

Он пообещал, что это произойдет сразу после завершения заседания Кабинета министров Украины. При этом, он подчеркнул, что за 3 года правительство смогло изменить ситуацию в стране по разрушению в рост. Гройсман заверил, что и он и правительство все будет делать для того, чтобы обеспечить стабильность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в понедельник, 20 мая, после инаугурации в парламенте показал, что вместе со своей командой имеет видение, как нужно бороться с теми угрозами, которые стоят перед страной.

В Конституции Украины определено, что Кабинет министров слагает полномочия перед Верховной Радой. Премьер-министр и другие члены правительства имеют право заявить парламенту о своей отставке. На основе написанного заявления ВР принимает соответствующее решение.

Согласно правилам, кандидатуру для назначения на должность премьер-министра вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных избранников от конституционного состава ВРУ. Министров обороны и иностранных дел парламент назначает по представлению президента, другие члены Кабинета министров назначаются Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередные парламентские выборы в Украине на 21 июля 2019 года. Такое решение он принял, руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины Указ вступает в силу со дня его опубликования.