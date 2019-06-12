Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко

Новости Украины: Вице-спикер Ирина Геращенко считает, что парламент поддержит кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент поддержит кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Пристайко - профессиональный, кадровый дипломат, и я оптимистично оцениваю голосование за его назначение», - написала Геращенко.

По ее словам, было бы логично, если бы президент Украины Владимир Зеленский «лично представил Верховной Раде своего кандидата на должность министра, как это делал, кстати, Порошенко, в сессионном зале представляя кандидатов перед голосованием».

О возможности освобождения Павла Климкина от должности министра иностранных дел и Геращенко заявила: «Моя позиция следующая - Климкин не крепостной, он подал заявление об увольнении, парламент, согласно регламенту, может рассматривать кадровые вопросы в любой сессионный день (рассмотрение поправок в Избирательный кодекс не мешает кадровым вопросам)».

Как сообщалось, представление об увольнении Климкина было внесено президентом в Верховную Раду 30 мая, 6 июня народные депутаты не поддержали его отставку.

11 июня заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский снова подписал представление в ВР об увольнении Климкина, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что предлагал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину остаться работать, однако последний отказался. По мнению Зеленского, Климкин профессиональный дипломат, поэтому он предложил ему остаться на своей должности из-за сложной международной ситуации. Но, по словам президента Украины, он решил идти в политику.