Беца упрекнула СМИ за "гражданскую войну" на Донбассе

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца выразила возмущение из-за статьи Vice News, в которой российскую агрессию на Востоке Украины назвали "гражданской войной". Об этом Беца написала в Twitter, передает УНН.

"Представление информации должно базироваться на фактах. Уважаемые Vice news - в Украине нет гражданской войны. Продолжается российская агрессия против Украины, которую жестоко осуждают ООН, СЕ, ОБСЕ", - подчеркнула дипломат.

Так, накануне основанный в Нью-Йорке канал Vice News обнародовал статью Тима Хьюма под названием "Правые экстремисты использовали гражданскую войну в Украине как учебный полигон. Они возвращаются домой".

Reporting should be based on facts. Dear @vicenews - there is no civil war in Ukraine. There is ongoing Russian aggression against UA which is strongly condemned by UN, CoE, OSCE.https://t.co/dWvGkUFPhF

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 августа 2019 г.