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Пятница, 16.08.2019
Волкер рассказал, как РФ манипулирует понятием "внутренний конфликт" в Украине
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Волкер рассказал, как РФ манипулирует понятием "внутренний конфликт" в Украине

Волкер рассказал, как РФ манипулирует понятием "внутренний конфликт" в Украине
12:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спецпредставитель США по Украине призывает СМИ отвергать все заявления России о якобы "внутреннем конфликте" на Донбассе.

Очень важно, чтобы СМИ, правительства и граждане отвергали ложные утверждения России о том, что в Украине происходит "внутренний конфликт". Об этом спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Россия пытается вносить путаницу и отрицать то, что она делает. А это затрудняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе. Мол, это какие-то "волонтеры", "кто-то там в отпуске", "это конфликт между местными", "внутренний конфликт в Украине". И таким образом они отрицают свою ответственность", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по минским соглашениям.

"Поэтому очень важно, чтобы средства массовой информации,.. чтобы правительства - немецкое, французское, американское... чтобы любой, кто это комментирует - отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что происходит. Это Россия руководит военными формированиями (на Донбассе - ред.), это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования; это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов. Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма", - отметил Волкер.

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Ранее сообщалось, специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер отметил, что мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины.

Кроме этого, спецпредставитель США анонсировал, что на следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по "нормандскому формату".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в новом отчете заявили, что снова зафиксировали размещение российскими оккупантами запрещенного тяжелого вооружения, и в частности гаубиц, противотанковых орудий, "Градов" и танков на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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Украина, США, Россия, Донбасс, Курт Волкер, ООС.
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