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Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"

Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
10:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету Рады разобраться со случаями "кнопкодавства" в рядах президентской партии.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями неперсонального голосования (так называемое "кнопкодавство") и дать правовую оценку.

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - написал Стефанчук на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он выложил фотокопию части этого обращения, в котором, в частности, указаны такие случаи, по информации СМИ, - речь идет о неперсональном голосовании со стороны нардепов Сергея Литвиненко (фракция "Слуга народа"), Александра Ковалева (внефракционный) и Елены Копанчук (фракция "Слуга народа").

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Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", в котором предложит, в частности, ввести штраф за неперсональное голосование – от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

Движение ЧЕСТНО вчера назвало первого кнопкодава  в Верховной Раде 9-го созыва депутата от "Слуги народа".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также сообщил о первом случае кнопкодавства в ВР нынешнего созыва внефракционным депутатом Александром Ковалевым.

Журналисты Движения "Честно" позже заявили о третьем факте неперсонального голосования за две недели работы парламента нового созыва.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев.

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Верховная Рада, Кнопкодавство, Руслан Стефантчук.
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