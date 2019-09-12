Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты

За законопроект Зеленского проголосовали почти все депутаты
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031).
Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле
Депутаты девятого созыва приняли в целом законопроект, который вводит автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового режима.
Рада отменила специальные комиссии
В Раде решили ликвидировать комиссии по приватизации, поскольку она противоречит Конституции Украины.
ВР приняла законопроект об объединении отчетности по ЕСВ и НДФЛ
Верховная Рада приняла за основу законопроект №1057 об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
В Раде проголосовали за изменение формы управления НАПК
Верховная Рада намерена изменить форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязать руководство Офиса президента подавать е-декларации, а также сократить государственное финансирование политических партий.
Разумков встретился с Коксом
Дмитрий Разумков и Пэт Коксом обсудили реформирование Верховной Рады.
Зеленский получил верительные грамоты от европейских послов
Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.
Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности
Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
11 сентября 2019 года исполнилось ровно 18 лет с момента теракта в США
В мире вспомнили о событиях 9/11 (11 сентября) 2001 года, которые вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США и приковали весь мир к экранам телевизоров.
В США снимают фильм, посвященный событиям 2001 года
В США началось производство документального сериала "День, когда изменился мир" (The Day The World Changed), который расскажет о теракте 11 сентября 2001 года и создании музея 9/11.
Сущенко провел первую пресс-конференцию
В среду, 11 сентября, собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена с РФ, и его адвокат Марк Фейгин дали первую после освобождения пресс-конференцию.
Порошенко встретился с Сущенко
Народный депутат (фракция "Евросолидарность"), пятый президент Украины Петр Порошенко в среду утром встретился с освобожденным из России политзаключенным журналистом Романом Сущенко.
Глава Нацполиции лишился трех заместителей
Заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покинули свои должности.
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.
Романишин закончил рекордный заплыв
В Херсоне зафиксировали новый Рекорд Украины – пловец Михаил Романишин 10 сентября завершил проект, который начался 5 августа в селе Страхолесье Киевской области на границе с Беларусью, преодолев вплавь свыше 900 километров по Днепру.
Названы все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу
Определился последний участник полуфинала чемпионата мира по баскетболу 2019, который проходит в Китае.
На Чемпионате мира по баскетболу случилась главная сенсация
Сборная Франции провела ударную последнюю четверть и выбила США из борьбы за золотые медали.
Сенцов представит свою "Маркетер"
22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.
Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа
Компания Apple презентовала трейлер нового постапокалиптического сериала See ("Видеть"), главную роль в котором играет звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа.