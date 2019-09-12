Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты

1 За законопроект Зеленского проголосовали почти все депутаты Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031).

2 Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле Депутаты девятого созыва приняли в целом законопроект, который вводит автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового режима.

3 Рада отменила специальные комиссии В Раде решили ликвидировать комиссии по приватизации, поскольку она противоречит Конституции Украины.

4 ВР приняла законопроект об объединении отчетности по ЕСВ и НДФЛ Верховная Рада приняла за основу законопроект №1057 об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

5 В Раде проголосовали за изменение формы управления НАПК Верховная Рада намерена изменить форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязать руководство Офиса президента подавать е-декларации, а также сократить государственное финансирование политических партий.

6 Разумков встретился с Коксом Дмитрий Разумков и Пэт Коксом обсудили реформирование Верховной Рады.

7 Зеленский получил верительные грамоты от европейских послов Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

8 Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

9 11 сентября 2019 года исполнилось ровно 18 лет с момента теракта в США В мире вспомнили о событиях 9/11 (11 сентября) 2001 года, которые вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США и приковали весь мир к экранам телевизоров.

10 В США снимают фильм, посвященный событиям 2001 года В США началось производство документального сериала "День, когда изменился мир" (The Day The World Changed), который расскажет о теракте 11 сентября 2001 года и создании музея 9/11.

11 Сущенко провел первую пресс-конференцию В среду, 11 сентября, собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена с РФ, и его адвокат Марк Фейгин дали первую после освобождения пресс-конференцию.

12 Порошенко встретился с Сущенко Народный депутат (фракция "Евросолидарность"), пятый президент Украины Петр Порошенко в среду утром встретился с освобожденным из России политзаключенным журналистом Романом Сущенко.

13 Глава Нацполиции лишился трех заместителей Заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покинули свои должности.

14 Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.

15 Романишин закончил рекордный заплыв В Херсоне зафиксировали новый Рекорд Украины – пловец Михаил Романишин 10 сентября завершил проект, который начался 5 августа в селе Страхолесье Киевской области на границе с Беларусью, преодолев вплавь свыше 900 километров по Днепру.

16 Названы все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу Определился последний участник полуфинала чемпионата мира по баскетболу 2019, который проходит в Китае.

17 На Чемпионате мира по баскетболу случилась главная сенсация Сборная Франции провела ударную последнюю четверть и выбила США из борьбы за золотые медали.

18 Сенцов представит свою "Маркетер" 22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.