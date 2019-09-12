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Четверг, 12.09.2019
Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты
Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты
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Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты

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Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты
07:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В Верховной Раде проголосовали за ряд законопроектов. Разумков встретился с Коксом. Зеленский получил верительные грамоты от европейских послов. Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности. 11 сентября 2019 года исполнилось ровно 18 лет с момента теракта в США. Сущенко провел первую пресс-конференцию. Порошенко встретился с Сущенко. Глава Нацполиции лишился трех заместителей. Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак. Романишин закончил рекордный заплыв. Названы все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу. На Чемпионате мира по баскетболу случилась главная сенсация. Сенцов представит свою "Маркетер". Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа.

  • 1

    За законопроект Зеленского проголосовали почти все депутаты

    Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031).

  • 2

    Рада одобрила законопроект о габаритно-весовом контроле

    Депутаты девятого созыва приняли в целом законопроект, который вводит автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового режима.

  • 3

    Рада отменила специальные комиссии

    В Раде решили ликвидировать комиссии по приватизации, поскольку она противоречит Конституции Украины.

  • 4

    ВР приняла законопроект об объединении отчетности по ЕСВ и НДФЛ

    Верховная Рада приняла за основу законопроект №1057 об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

  • 5

    В Раде проголосовали за изменение формы управления НАПК

    Верховная Рада намерена изменить форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязать руководство Офиса президента подавать е-декларации, а также сократить государственное финансирование политических партий.

  • 6

    Разумков встретился с Коксом

    Дмитрий Разумков и Пэт Коксом обсудили реформирование Верховной Рады.

  • 7

    Зеленский получил верительные грамоты от европейских послов

    Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

  • 8

    Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности

    Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

  • 9

    11 сентября 2019 года исполнилось ровно 18 лет с момента теракта в США

    В мире вспомнили о событиях 9/11 (11 сентября) 2001 года, которые вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США и приковали весь мир к экранам телевизоров.

  • 10

    В США снимают фильм, посвященный событиям 2001 года

    В США началось производство документального сериала "День, когда изменился мир" (The Day The World Changed), который расскажет о теракте 11 сентября 2001 года и создании музея 9/11.

  • 11

    Сущенко провел первую пресс-конференцию

    В среду, 11 сентября, собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена с РФ, и его адвокат Марк Фейгин дали первую после освобождения пресс-конференцию.

  • 12

    Порошенко встретился с Сущенко

     

    Народный депутат (фракция "Евросолидарность"), пятый президент Украины Петр Порошенко в среду утром встретился с освобожденным из России политзаключенным журналистом Романом Сущенко.

  • 13

    Глава Нацполиции лишился трех заместителей

    Заместители председателя национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад покинули свои должности.

  • 14

    Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

    Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.

  • 15

    Романишин закончил рекордный заплыв

    В Херсоне зафиксировали новый Рекорд Украины – пловец Михаил Романишин 10 сентября завершил проект, который начался 5 августа в селе Страхолесье Киевской области на границе с Беларусью, преодолев вплавь свыше 900 километров по Днепру.

  • 16

    Названы все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу

     

    Определился последний участник полуфинала чемпионата мира по баскетболу 2019, который проходит в Китае.

  • 17

    На Чемпионате мира по баскетболу случилась главная сенсация

     

    Сборная Франции провела ударную последнюю четверть и выбила США из борьбы за золотые медали.

  • 18

    Сенцов представит свою "Маркетер"

    22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.

  • 19

    Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа

    Компания Apple презентовала трейлер нового постапокалиптического сериала See ("Видеть"), главную роль в котором играет звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа.

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Верховная Рада, Сборная Франции, Apple, Чемпионат мира, Законопроект, Сборная США, Пэт Кокс, Джейсон Момоа, Петр Порошенко, Марк Фейгин, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Теракт 11 сентября, НАПК, Роман Сущенко, Дмитрий Разумков, Михаил Романишин.
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