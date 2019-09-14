В Украину едет новоизбранный президент Словакии

Новости Украины:Президент Словакии 16 сентября посетит Украину и встретится с Владимиром Зеленским.

Президент Словакии Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) в понедельник, 16 сентября, посетит Украину, где проведет встречу с главой государства Владимиром Зеленским.

"Зузана Чапутова посетит Украину 16 сентября 2019 года и встретится с Владимиром Александровичем Зеленским", - говорится на сайте президента Словакии.

В свою очередь, Управление государственной охраны Украины проинформировало, что в связи с официальным визитом Чапутовой 16 сентября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах Киева, а также на Бориспольском шоссе.

Чапутова вступила в должность президента Словакии в июне 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где представит нового главу областной государственной администрации.

Владимир Зеленский на встрече в Киеве поблагодарил президента Эстонии Керсти Кальюлайд за политическую и гуманитарную поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между странами.

Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию, где ознакомится с опытом внедрения диджитализации.